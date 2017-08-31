"Рен-ТВ" показал сюжет о подготовке киберспортсменов для борьбы с НЛО

Телеканал "Рен-ТВ" показал документальный фильм "НЛО против военных". Сюжет в том числе был посвящен подготовке киберспортсменов для управления орбитальным оружием, направленным на отражение атак пришельцев. По мнению авторов фильма, крупные корпорации и государства различных стран инвестируют в киберспорт и проводят турниры для подготовки и поиска военных кадров.

Призовые фонды чемпионатов по Counter-Strike, которая лучше других подходит для подготовки стрелков, составляют несколько миллиардов долларов, считает "Рен-ТВ".

– Маттиас "MSL" Лауридсен – капитан сборной Дании по киберспорту, - рассказывают авторы сюжета "НЛО против всех". - Сегодня этого скромного паренька называют одним из наиболее вероятных претендентов на звание спецагента по борьбе с пришельцами. В этом году команда Дании претендует на чемпионский титул по игре Counter-Strike. По мнению экспертов, этот легендарный шутер – идеальный стрелковый тренажер по быстро движущимся мишеням. В недалеком будущем такими целями могут оказаться инопланетные дроны либо живая сила противника.