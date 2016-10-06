"Реал Сосьедад" откроет киберспортивное подразделение

"Реал Сосьедад" объявил об открытии киберспортивного подразделения. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице испанского футбольного клуба в твиттере. О какой дисциплине идет речь, пока не сообщается, но при этом подчеркивается: детали последуют в ближайшее время. Отметим, ранее подобное решение приняла "Валенсия".

"Любите компьютерные игры? Скоро вы узнаете подробности открытия киберспортивного состава "Реал Сосьедад". Следите за нашими новостями", – говорится в сообщении.