20:01 6 октября | КИБЕРСПОРТ

"Реал Сосьедад" откроет киберспортивное подразделение

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"Реал Сосьедад" объявил об открытии киберспортивного подразделения. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице испанского футбольного клуба в твиттере. О какой дисциплине идет речь, пока не сообщается, но при этом подчеркивается: детали последуют в ближайшее время. Отметим, ранее подобное решение приняла "Валенсия".

"Любите компьютерные игры? Скоро вы узнаете подробности открытия киберспортивного состава "Реал Сосьедад". Следите за нашими новостями", – говорится в сообщении.

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