"Реал Сосьедад" откроет киберспортивное подразделение

"Реал Сосьедад" объявил об открытии киберспортивного подразделения. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице испанского футбольного клуба в твиттере. О какой дисциплине идет речь, пока не сообщается, но при этом подчеркивается: детали последуют в ближайшее время. Отметим, ранее подобное решение приняла "Валенсия".
"Любите компьютерные игры? Скоро вы узнаете подробности открытия киберспортивного состава "Реал Сосьедад". Следите за нашими новостями", – говорится в сообщении.
¿Aficionado a 🎮? Pronto conoceremos los detalles para crear una #RealSociedad de E-Sports ⚽📺 ¡Sigue atentamente nuestras RRSS! #porfinVFO– Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 5 октября 2016 г.