"Реал" и "Бавария" приглашены на FIFA Interactive World Cup

Electronic Arts - разработчики спортивного симулятора FIFA 17 - сообщили подробности турнира FIFA Interactive World Cup, призовой фонд которого составит 200 тысяч долларов.

Предварительным местом проведения соревнований названа столица Великобритании - Лондон. Свое участие в чемпионате подтвердили представители футбольных клубов: "Манчестер Сити", "Валенсия", "Шальке", "Вольфсбург", "Спортинг" и "Вест Хэм". В турнире столкнуться киберспортсмены, официально представляющие именитые футбольные клубы.