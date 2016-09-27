22:03 | КИБЕРСПОРТ

"Реал" и "Бавария" приглашены на FIFA Interactive World Cup

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Electronic Arts - разработчики спортивного симулятора FIFA 17 - сообщили подробности турнира FIFA Interactive World Cup, призовой фонд которого составит 200 тысяч долларов.

Предварительным местом проведения соревнований названа столица Великобритании - Лондон. Свое участие в чемпионате подтвердили представители футбольных клубов: "Манчестер Сити", "Валенсия", "Шальке", "Вольфсбург", "Спортинг" и "Вест Хэм". В турнире столкнуться киберспортсмены, официально представляющие именитые футбольные клубы.

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