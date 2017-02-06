20:00 6 февраля | КИБЕРСПОРТ

Разработчик World of Tanks разместил рекламу во время Супербоула

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Разработчик игры World of Tanks – компания Wargaming – купила права на показ рекламного ролика в перерыве Супербоула. Wargaming стала первой компанией из СНГ, кто приобрел рекламу во время трансляции финала Национальной футбольной лиги США. Глобальный директор по маркетингу и PR Wargaming Юусо Миллиринн сообщил "Ведомостям", что реклама обошлась компании в два раза дешевле

В прошлом году стоимость 30-секундного ролика во время Супербоула составила 5 миллионов долларов. Wargaming показала два ролика по 15 секунд.

Дополнительная информация

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/05/676258-world-tanks

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