Разработчик World of Tanks разместил рекламу во время Супербоула

Разработчик игры World of Tanks – компания Wargaming – купила права на показ рекламного ролика в перерыве Супербоула. Wargaming стала первой компанией из СНГ, кто приобрел рекламу во время трансляции финала Национальной футбольной лиги США. Глобальный директор по маркетингу и PR Wargaming Юусо Миллиринн сообщил "Ведомостям", что реклама обошлась компании в два раза дешевле

В прошлом году стоимость 30-секундного ролика во время Супербоула составила 5 миллионов долларов. Wargaming показала два ролика по 15 секунд.