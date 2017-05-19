Рак Валера предскажет результаты чемпионата по World of Tanks в "ВТБ Ледовый дворец"

Организаторы предстоящего LAN-финала международного чемпионата по World of Tanks – Wargaming League – выбрали талисман, который будет предсказывать результаты решающих матчей. Им стал рак Валера, сообщает пресс-служба разработчика игры. Заключительный этап турнира пройдет 27 и 28 мая на арене "ВТБ Ледовый дворец". Ранее Осьминог Пауль предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу в 2010 году, выдра Гарри продолжила традицию на Олимпийских играх в Сочи.

– Он даже покраснел, когда узнал, что станет официальным оракулом Гранд-финала, – сказал Алексей Корнышев, руководитель киберспортивного направления Wargaming в СНГ. – Судьба свела нас с Валерой в ресторане. Не буду углубляться в детали, скажу одно: я остался без обеда, но взамен получил лучшего прорицателя из мира животных!