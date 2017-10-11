PUBG установила рекорд по одновременному количеству игроков

В дисциплине PlayersUnknown's Battlegrounds установлен рекорд по одновременному количеству участников. Согласно статистике Steam, в среду в симулятор выживания играли более двух миллионов пользователей. Отметим, что для Dota 2 максимальным показателем является 1,29 миллиона игроков.

Примечательно, что за сегодняшний день PUBG по одновременному количеству участников обходит девять следующих за ней дисциплин вместе взятых. Игра появилась в доступе Steam 23 марта. Первый турнир по ней прошел в конце августа.