17:32 | КИБЕРСПОРТ

Продолжительность трансляций в Twitch в 2016 году составила 4,8 миллиарда часов

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Стриминговая платформа Twitch опубликовала общую статистику за прошлый год. Согласно представителям компании: общая продолжительность трансляций на Twitch составила более 4,8 миллиарда часов, а количество стримеров превысило 2 миллиона.

За прошлый год пользователи отправили около 14 миллиардов сообщений. Также платформа увеличила объем благотворительных сборов на 41 процент с 17 до 25 миллионов долларов. Самой дружелюбной страной представители компании назвали Финляндию.

Напомним, что ранее корпорация Amazon приобрела платформу Twitch почти за миллиард долларов.

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