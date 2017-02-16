Продолжительность трансляций в Twitch в 2016 году составила 4,8 миллиарда часов

Стриминговая платформа Twitch опубликовала общую статистику за прошлый год. Согласно представителям компании: общая продолжительность трансляций на Twitch составила более 4,8 миллиарда часов, а количество стримеров превысило 2 миллиона.

За прошлый год пользователи отправили около 14 миллиардов сообщений. Также платформа увеличила объем благотворительных сборов на 41 процент с 17 до 25 миллионов долларов. Самой дружелюбной страной представители компании назвали Финляндию.

Напомним, что ранее корпорация Amazon приобрела платформу Twitch почти за миллиард долларов.