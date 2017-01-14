Призовой фонд турнира в Катовице по StarCraft II составит 250 тысяч долларов

Стали известны подробности проведения Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2017 по дисциплине StarCraft II. Всего в соревновании, которое стартует 27 февраля в польском Катовице, примут участие 76 киберспортсменов. Регламент предусматривает два групповых этапа, во втором из которых подключатся победители онлайн-квалификаций. Команды, который займут первые места в группах, попадут с четвертьфинал плей-офф. Со второго и третьего мест выходят в 1/8 финала. Квалификации пройдут в трех регионах – Европе, Корее и Северной Америке.

Призовой фонд Intel Extreme Masters World Championship Katowice 2017 составит 250 тысяч долларов, из которых 100 получит победитель. Кроме того на турнире будет разыграна путевка на чемпионат мира.