Призовой фонд следующих двух сезонов Dota 2 Champions League составит 1,2 миллиона рублей

Организаторы Dota 2 Champions League – Epic Esports Events – объявили о сотрудничестве с телекоммуникационной компанией "МегаФон".

Следующие два сезона D2CL пройдут под названием "МегаФон" Champions League, призовой фонд каждого турнира составит 600 тысяч рублей.

Открытые отборочные на первую "МегаФон" Champions League пройдут с 27 октября по 4 ноября. Финалисты квалификаций попадут в основной этап, который устроят с 10 по 17 ноября.

Там к ним присоединятся восемь приглашенных команд. Участников посеют в сетку формата single-elimination. Отборочные на второй турнир стартуют с 1 декабря. Основную стадию проведут с 11 по 16 декабря по тому же принципу.