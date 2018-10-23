Призовой фонд следующих двух сезонов Dota 2 Champions League составит 1,2 миллиона рублей

Организаторы Dota 2 Champions League – Epic Esports Events – объявили о сотрудничестве с телекоммуникационной компанией "МегаФон".
Следующие два сезона D2CL пройдут под названием "МегаФон" Champions League, призовой фонд каждого турнира составит 600 тысяч рублей.
Открытые отборочные на первую "МегаФон" Champions League пройдут с 27 октября по 4 ноября. Финалисты квалификаций попадут в основной этап, который устроят с 10 по 17 ноября.
Там к ним присоединятся восемь приглашенных команд. Участников посеют в сетку формата single-elimination. Отборочные на второй турнир стартуют с 1 декабря. Основную стадию проведут с 11 по 16 декабря по тому же принципу.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/prizovoi-fond-sleduyushikh-dvukh-sezonov-dota-2-champions-league-sostavit-1-2-mln-rublei