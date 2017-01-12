Призовой фонд Кубка России по киберспорту составит около 4 миллионов рублей

Организаторы Кубка России по киберспорту сообщили подробности проведения LAN-финала турнира на странице организации в социальной сети. Финальный этап соревнований пройдет с 20 по 22 января на московской площадке YOTASPACE. Всего на чемпионате представлены три дисциплины: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone.

Общий призовой фонд соревнований составляет 3,85 миллиона рублей, по миллиону из которых заберут победители в Dota 2 и CS:GO. За вторые и третьи места в данных дисциплинах предусмотрена награда по 500 и 250 тысяч рублей соответственно. Сильнейший игрок по Hearthstone заработает 200 тысяч рублей.

В LAN-финале Кубка России примут участие около 200 киберспортсменов, победивших на региональных отборочных соревнованиях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Минеральных Вод, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Владивостока. Освещением чемпионата займется студия RuHub.

Вход будет бесплатным на протяжении всего турнира.