Призовой фонд киберспортивной студенческой лиги составит шесть миллионов рублей

Призовой фонд предстоящей Всероссийской киберспортивной студенческой лиги составит шесть миллионов рублей. Об этом сообщил организатор турнира – Федерация компьютерного спорта России. Соревнования пройдут по шести дисциплинам: Dota 2, CS:GO, HotS, Eternal, Hearthstone и Tekken 7. За призовые места в каждой дисциплине будут начисляться очки.

ВУЗ, чьи учащиеся наберут больше всего очков в общий зачет, займет первое место и заработает почти 2,7 миллиона рублей. Чемпионат пройдет в три этапа. Сильнейшие команды и игроки региональной стадии пробьются в зональный этап, победители которого получат путевку на LAN-финал.

Чемпионом последнего сезона студенческой лиги является сборная Санкт-Петербургского политехнического университета.