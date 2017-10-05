Президентом Immortals стал управленец из НХЛ

Новым президентом и главным операционным директором киберспортивной организации Immortals стал Ари Сегал. Ранее он работал операционным директором в клубе НХЛ "Аризона Койотс", а также был помощником директора в "Анахайм Дакс".
В пресс-релизе Immortals отмечается, что Сегал принесет опыт и знания из традиционного спорта. По словам владельца организации Ноа Винстона, он является идеальным кандидатом на свою роль. В числе достижений нового руководителя – рекордные доходы и продажи билетов "Аризоны". Immortals представлена в дисциплинах CS:GO, Overwatch и Smash.
If you missed it this AM, we announced our new President/COO, @arisegal! (Don't worry, Noah isn't going anywhere)– Immortals (@Immortals) 5 октября 2017 г.
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