Президентом Immortals стал управленец из НХЛ

Новым президентом и главным операционным директором киберспортивной организации Immortals стал Ари Сегал. Ранее он работал операционным директором в клубе НХЛ "Аризона Койотс", а также был помощником директора в "Анахайм Дакс".

В пресс-релизе Immortals отмечается, что Сегал принесет опыт и знания из традиционного спорта. По словам владельца организации Ноа Винстона, он является идеальным кандидатом на свою роль. В числе достижений нового руководителя – рекордные доходы и продажи билетов "Аризоны". Immortals представлена в дисциплинах CS:GO, Overwatch и Smash.