22:15 | КИБЕРСПОРТ

Президент МОК: "Мы не уверены, является ли киберспорт спортом"

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах усомнился в том, что киберспорт может быть причислен к традиционным спортивным дисциплинам, сообщает insidethegames.biz. Согласно заявлениям главы МОК, компьютерный спорт противоречит ценностям организации. Напомним, что в программу Азиатских игр 2018 и 2022 года впервые включен киберспорт.

– Мы не уверены, что киберспорт является спортом из-за отсутствия физической активности, – отметил Бах.– Также мы не знаем организацию или структуру, которая может гарантировать и заверить нас в том, что в киберспорте соблюдаются правила и сохраняются необходимые ценности. Однако мы видим высокую вовлеченность молодежи в эту сферу. Азиатские игры будут хорошим тестом

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КОММЕНТАРИИ (1)
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совва

само название ни о чем не говорит?))

22:30