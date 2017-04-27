Президент МОК: "Мы не уверены, является ли киберспорт спортом"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах усомнился в том, что киберспорт может быть причислен к традиционным спортивным дисциплинам, сообщает insidethegames.biz. Согласно заявлениям главы МОК, компьютерный спорт противоречит ценностям организации. Напомним, что в программу Азиатских игр 2018 и 2022 года впервые включен киберспорт.

– Мы не уверены, что киберспорт является спортом из-за отсутствия физической активности, – отметил Бах.– Также мы не знаем организацию или структуру, которая может гарантировать и заверить нас в том, что в киберспорте соблюдаются правила и сохраняются необходимые ценности. Однако мы видим высокую вовлеченность молодежи в эту сферу. Азиатские игры будут хорошим тестом