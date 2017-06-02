Президент Федерации киберспорта: "Уже научились зарабатывать деньги сами"

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью esports.mail.ru рассказал финансировании организации и последствиях внесения государством некоторых киберспортивных дисциплин во второй раздел реестра, где находятся виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.
– Помогло ли киберспорту передвижение во второй раздел реестра? Это повлияло на то, что мы теперь смогли подать документы на аккредитацию ФКС России на федеральном уровне, - отметил Смит. - Наши региональные отделения тоже получили аккредитацию и являются полноправными спортивными федерациями в своих регионах, могут формировать календарный план соревнований и обращаться за содействием к государству.
Но, честно скажу, мы не рассчитываем что нам сейчас кто-то будет помогать, особенно финансово. Мы уже научились зарабатывать деньги сами. Помощь государства лишней не будет, но мы научились обходиться без нее за все 17 лет существования нашей федерации.
Дополнительная информация
https://esports.mail.ru/progames/feat/dmitrij_smit_mastera_sporta_ne_pojavjatsja_cherez_nedelku/