Президент Федерации киберспорта: "Уже научились зарабатывать деньги сами"

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью esports.mail.ru рассказал финансировании организации и последствиях внесения государством некоторых киберспортивных дисциплин во второй раздел реестра, где находятся виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.

– Помогло ли киберспорту передвижение во второй раздел реестра? Это повлияло на то, что мы теперь смогли подать документы на аккредитацию ФКС России на федеральном уровне, - отметил Смит. - Наши региональные отделения тоже получили аккредитацию и являются полноправными спортивными федерациями в своих регионах, могут формировать календарный план соревнований и обращаться за содействием к государству.

Но, честно скажу, мы не рассчитываем что нам сейчас кто-то будет помогать, особенно финансово. Мы уже научились зарабатывать деньги сами. Помощь государства лишней не будет, но мы научились обходиться без нее за все 17 лет существования нашей федерации.