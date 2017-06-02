Президент Федерации киберспорта: "Шутеры и файтинги не прошли во второй реестр видов спорта"

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью esports.mail.ru рассказал о процессе внесение различных киберспортивных дисциплин в государственный реестр видов спорта. Смит отметил, что Counter-Strike не получил категорию "развиваемые на общероссийском уровне" из-за своей агрессивности.

– Федерация компьютерного спорта России еще только подала заявление на аккредитацию на федеральном уровне, – отметил Смит. – То что произошло в прошлом году вызвало в сообществе реакцию наподобие "нас признали, ура, мы спорт!". Но нет. Нас признали спортом и включили в первый раздел реестра, а дальше, вплоть, до апреля этого года, мы добивались, чтобы нас включили во второй раздел реестра, где находятся виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне. Причем сразу по нескольким дисциплинам. Проходила комиссия, половина дисциплин получила одобрение, другая – нет. Шутеры и файтинги не одобрили, потому что они показались слишком агрессивными.