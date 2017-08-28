Представлена сетка плей-офф чемпионата мира по Overwatch

Организаторы предстоящего чемпионата мира по Overwatch представили сетку плей-офф LAN-финала, который стартует с четвертьфинальной стадии. Соперником действующего обладателя титула – сборной Кореи – станет команда США. Китай поборется с Францией, Канада с Австралией. Соперником Швеции является шестерка из Великобритании. Заключительный этап первенства пройдет в Анахайме 3 и 4 ноября, в рамках выставки BlizzCon.

Все участники Overwatch World Cup 2017 заработают по девять тысяч долларов. Отборочные соревнования прошли в четырех регионах. Сборная России, завоевавшая серебро на прошлогоднем чемпионате, не смогла переиграть Корею в решающем матче за квоту. Квалификация состоялась в польском Катовице.

Все составы сборных были сформированы специальным комитетом, который выбрали на открытом голосовании среди игроков и болельщиков.