Правительство Татарстана проведет киберспортивный турнир на арене "Ак Барса"

Правительство Республики Татарстан совместно с Белорусской федерацией киберспорта проведут чемпионат по компьютерному спорту – "Кубок Вызова TNA". На турнире будут представлены дисциплины Dota 2, Counter-Strike и World of Tanks. Общий призовой фонд составляет 60 тысяч долларов.

LAN-финал первенства запланирован на 5 и 6 ноября текущего года. Решающие матчи примет "Татнефть Арена" – домашний стадион хоккейного "Ак Барса". На заключительный этап турнира попадут 30 участников, 10 из которых будут определены в ходе открытой online-квалификации.