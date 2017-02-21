Правительство Китая может ограничить доступ к играм в ночное время для несовершеннолетних

В китайское правительство внесен на рассмотрение законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетним к компьютеру и смартфону в ночное время. Целью инициативы является борьба с компьютерной зависимостью у молодых людей. Стоит отметить, что при регистрации на многих китайских порталах пользователи обязаны указывать свой реальный возраст и подтверждать внесенные данные документами.

Принятие закона запланировано на март текущего года. Оно может негативно сказаться на киберспортивной индустрии Китая, так как за некоторые команды выступают несовершеннолетние игроки. В состав действующего чемпиона The International – китайской Wings – входило три игрока младше 18 лет на момент выступления на чемпионате мира по Dota 2.