Правительство Франции будет регулировать контракты киберспортсменов

Правительство Франции приняло два законодательных постановления, регулирующих деятельность киберспортивных организаций. Теперь им необходимо проходить аккредитацию на законодательном уровне, чтобы официально подписывать контракты с киберспортсменами, сообщает as.com. Минимальный срок контракта должен составлять 12 месяцев, максимальный – 5 лет. Детям до 12 лет будет запрещено участвовать в турнирах с денежным призовым фондом.

Таким образом Франция стала первой страной, правительство которой будет регулировать киберспортивную сферу. Компьютерный спорт в этой стране получил признание в конце 2016 года.