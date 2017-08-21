Поляк "Av3k" представит Virtus.pro на чемпионате мира по Quake

Российская организация Virtus.pro сообщила имя игрока, который заменит Алексея "Cypher" Янушевского на первом чемпионате мира по Quake Champions. Напомним, 27-летний белорус вынужден пропустить QuakeCon 2017 из-за проблем со въездом в США. Вместо "Cypher" цвета "Медведей" будет защищать поляк Мачий "Av3k" Кшуковски. Последний начал карьеру в 2006 году. В его активе победы на трех турнирах серии DreamHack и серебро на Intel Extreme Masters.

Заключительный этап Quake World Championship пройдет с 24 по 27 августа в Далласе. Призовой фонд турнира, на котором выступят 24 киберспортсмена, составит миллион долларов.

– На прошлой неделе мы были вынуждены принять тот факт, что Алексей "Cypher" Янушевский не сможет представлять нас на QuakeCon 2017, – сообщил Генменеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. – Quake Champions для нас является приоритетной дисциплиной, и Мацей "Av3k" Кшуковски не только будет выступать под нашим тегом в дуэльном формате, но и станет напарником Сайфера в играх 4х4. Я уверен в его игровом потенциале, а также хочу поздравить наших польских болельщиков – в рядах национальных киберспортивных легенд этой страны, выступающих за Virtus.pro, прибыло.