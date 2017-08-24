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00:21 | КИБЕРСПОРТ

Полузащитник "Барселоны" инвестировал в G2

Андре Гомеш (слева) и Карлос Родригес. Фото G2
Андре Гомеш (слева) и Карлос Родригес. Фото G2

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш стал одним из четырех основных инвесторов европейской киберспортивной организации G2 Esports. Как сообщил ее основатель Карлос "ocelote" Родригес, привлеченный капитал будет использован для улучшения инфраструктуры, поиска и воспитания новых игроков. Общий объем инвестиций не разглашается.

G2 Esports была основана в 2013 году. Ее основатель и CEO – "ocelote" – является бывшим игроком по League of Legends. G2 трижды становилась чемпионом европейского региона в данной дисциплине, а французская пятерка по Counter-Strike победила в прошлом сезоне на ESL Pro League и DreamHack в Туре.

– Я вижу огромный потенциал в киберспорте, – сообщил Гомеш. – Большой опыт Карлоса как игрока и эффективного менеджера успешной команды делает эти инвестиции идеальными. Киберспорт – это спорт нового поколения, а League of Legends – его краеугольный камень.

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