Полузащитник "Барселоны" инвестировал в G2

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш стал одним из четырех основных инвесторов европейской киберспортивной организации G2 Esports. Как сообщил ее основатель Карлос "ocelote" Родригес, привлеченный капитал будет использован для улучшения инфраструктуры, поиска и воспитания новых игроков. Общий объем инвестиций не разглашается.

G2 Esports была основана в 2013 году. Ее основатель и CEO – "ocelote" – является бывшим игроком по League of Legends. G2 трижды становилась чемпионом европейского региона в данной дисциплине, а французская пятерка по Counter-Strike победила в прошлом сезоне на ESL Pro League и DreamHack в Туре.

– Я вижу огромный потенциал в киберспорте, – сообщил Гомеш. – Большой опыт Карлоса как игрока и эффективного менеджера успешной команды делает эти инвестиции идеальными. Киберспорт – это спорт нового поколения, а League of Legends – его краеугольный камень.