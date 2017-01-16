01:22 | КИБЕРСПОРТ

Пол "ReDeYe" Челонер: "Разочарован отсутствием 10 сильнейших команд на WESG"

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Известный англоязычный киберспортивный комментатор и аналитик Пол "ReDeYe" Челонер выразил на своей странице в социальной сети мнение касательно правил турнира World Electronic Sports Games, общий призовой фонд которого составил около 4 миллионов долларов. Напомним, что согласно регламенту соревнований в китайском Чанчжоу: участие в WESG могли принять только команды, состоящие из игроков одного гражданства.

– Рад за TNC и Cloud9, которые разделят между собой 1,2 миллиона долларов, но разочарован отсутствием 10 сильнейших команд из-за плохих правил, – отметил аналитик. – Меня раздражает, что на чемпионате с такими призовыми не могут выступить сильнейшие коллективы мира. Я не стану поддерживать турнир, который вынуждает команды распадаться, чтобы принять в нем участие.

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