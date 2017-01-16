Пол "ReDeYe" Челонер: "Разочарован отсутствием 10 сильнейших команд на WESG"

Известный англоязычный киберспортивный комментатор и аналитик Пол "ReDeYe" Челонер выразил на своей странице в социальной сети мнение касательно правил турнира World Electronic Sports Games, общий призовой фонд которого составил около 4 миллионов долларов. Напомним, что согласно регламенту соревнований в китайском Чанчжоу: участие в WESG могли принять только команды, состоящие из игроков одного гражданства.
– Рад за TNC и Cloud9, которые разделят между собой 1,2 миллиона долларов, но разочарован отсутствием 10 сильнейших команд из-за плохих правил, – отметил аналитик. – Меня раздражает, что на чемпионате с такими призовыми не могут выступить сильнейшие коллективы мира. Я не стану поддерживать турнир, который вынуждает команды распадаться, чтобы принять в нем участие.
Happy for TNC and Cloud9 that they get to a final for $1.2m split between them, but disappointed no top 10 teams could play due to bad rules– ReDeYe @ #DHOpen (@PaulChaloner) 14 января 2017 г.
@Casperenush and I won't support a tournament whose rules force players to break up their team in order to play in it– ReDeYe @ #DHOpen (@PaulChaloner) 14 января 2017 г.