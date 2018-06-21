Пи. Кей. Суббан - официальное лицо NHL 19

Компания EA Sports объявила, что на обложке новой части хоккейного симулятора NHL будет изображен защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан. 29-летний канадец впервые стал официальным лицом игры. В прошлом сезоне НХЛ он набрал 68 (20+48) очков в 95 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Релиз NHL 19 запланирован на 14 сентября этого года.

Представлен первый трейлер NHL 19 со словами на русском языке