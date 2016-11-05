Phantom Squad провела DDoS-атаку на сервера Valve

В ночь с 3 на 4 ноября группа хакеров, называющая себя Phantom Squad провела направленную DDoS-атаку на сервера Steam, в связи с чем были отменены сразу несколько профессиональных встреч по дисциплинам DotA 2 и CS:GO. В общей сложности сервера Steam не работали свыше двух часов. Стоит отметить, что 3 ноября основатель компании Valve Гейб Ньюэлл праздновал свой 54-й день рождения, о чем в своем твиттере и сообщили кибертеррористы, прекратив атаку на сервера.

– Мы прекращаем атаки на Steam, веселой игры и с днем рождения, Гейб! – написали на своей странице члены Phantom Squad.