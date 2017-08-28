Первый турнир по PUBG в Кельне одновременно смотрели 8,7 миллиона человек

Первый LAN-турнир по PlayerUnknown's Battlegrounds самым просматриваемым киберспортивным событием прошлой недели. Более 8,7 миллиона человек одновременно следили за PUBG Invitational 2017. Статистику предоставил сервис Esportcharts. Максимальное количество зрителей на русскоязычной трансляции составило 38 тысяч.

Российская Tier 3 Gaming заняла второе место в сражении отрядов по четыре игрока. Соревнование, организатором которого выступила компания ESL, проходило в рамках выставки Gamescom в Кельне. Победу одержал канадский коллектив Luminosity Gaming, а замкнула тройку интернациональная Noble esports.

В этом виде призовой фонд составлял 180 тысяч долларов. Всего на турнире было разыграно 350 тысяч долларов. Соревнования проходили в четырех режимах: одиночный, парный, парный с видом от первого лица, четверки. В общей сложности в чемпионате приняли участие 80 киберспортсменов.