04:13 | КИБЕРСПОРТ

"Pavel" встретится с украинцем "Kolento" в плей-офф благотворительного турнира по Hearthstone

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Российский игрок по Hearthstone Павел "Pavel" Бельтюков победил со счетом 3:1 поляка Якуба "Lothar" Жигульски в четвертьфинале благотворительного турнира от организации Kinguin – Kinguin for Charity. В следующем раунде плей-офф "Pavel" встретится с украинским киберспортсменом Александром "Kolento" Малшем, ранее переигравшим шведа Гаральда "Powder" Гимре.

Два других игрока из СНГ-региона украинец Артем "DrHippi" Кравец и россиянин Владислав "SilverName" Синотов покинули чемпионат на стадии четвертьфинала. Победитель турнира с призовым фондом 5 тысяч долларов определится 14 февраля.

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Материалы REN-TV

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