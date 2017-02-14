"Pavel" встретится с украинцем "Kolento" в плей-офф благотворительного турнира по Hearthstone

Российский игрок по Hearthstone Павел "Pavel" Бельтюков победил со счетом 3:1 поляка Якуба "Lothar" Жигульски в четвертьфинале благотворительного турнира от организации Kinguin – Kinguin for Charity. В следующем раунде плей-офф "Pavel" встретится с украинским киберспортсменом Александром "Kolento" Малшем, ранее переигравшим шведа Гаральда "Powder" Гимре.

Два других игрока из СНГ-региона украинец Артем "DrHippi" Кравец и россиянин Владислав "SilverName" Синотов покинули чемпионат на стадии четвертьфинала. Победитель турнира с призовым фондом 5 тысяч долларов определится 14 февраля.