09:51 | КИБЕРСПОРТ

Pavel победил на Gamegune 2016

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Россиянин Павел "Pavel" Бельтюков одержал победу на турнире Gamegune 2016 по дисциплине Hearthsrtone: Heroes of Warcraft. В финале Pavel переиграл испанского игрока Марио "Mariodela" Лорьенте со счетом 3:0. Стоит отметить, что на групповой стадии турнира Pavel уступил испанскому игроку, но собрался и, добравшись до финала плей-офф, смог взять реванш за свой проигрыш. Призовой фонд соревнований составлял 25,2 тысячи евро, Pavel за свою победу заработал 12 тысяч. Другие представители СНГ в турнире участия не принимали.

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