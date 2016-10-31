17:45 | КИБЕРСПОРТ

Павел "Pavel" Бельтюков – в четвертьфинале ЧМ по Hearthstone

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Россиянин Павел "Pavel" Бельтюков занял второе место на групповом этапе чемпионата мира по Hearthstone. Киберспортсмен в четвертьфинале сыграет с Уильямом "Amnesiac" Бартоном. Попал в стадию плей-офф и еще один представитель СНГ – Артем "DrHippi" Кравец. Ему в четвертьфинале будет противостоять игрок из Гонконга "HotMEOWTH".

Матчи плей-офф стартуют 4 ноября в Анахайме, где состоится выставка BlizzCon. Общий призовой фонд мирового чемпионата по Hearthstone составляет 1 миллион долларов, четверть всей суммы достанется победителю соревнований.

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