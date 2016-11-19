Павел "Pavel" Бельтюков и Кирилл "Likkrit" Малофеев претендуют на звание киберспортсмена месяца

Компания RedBull огласила список кибеспортсменов, которые претендуют на звание лучшего игрока месяца. В их числе есть два представителя России - чемпион мира по Hearthstone Павел "Pavel" Бельтюков и Кирилл "Likkrit" Малофеев из команды Albus NoX Luna по League of Legends. Победитель определится по итогам голосования болельщиков.

Полностью список претендентов выглядит следующим образом: Павел "Pavel" Бельтюков (Hearthstone, Россия), Кирилл "Likkrit" Малофеев (League of Legends, Россия), Марсело "coldzera" Дэвид (CS:GO, Бразилия), Гонг "Miro" Джин Хюк (Overwatch, Корея), Ду "NuckleDu" Данг (Street Fighter V, США), Джастин "Pistola" Дисе (Halo, США), Язид "YapzOr" Жарадат (Dota 2, Иордания), Лукас "DaXe" Куйерье (FIFA 17, Франция).