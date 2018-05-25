Павел Колобков: "Раньше МОК отвергал возможность появления киберспорта в олимпийской программе, но сейчас присматривается"

Министр спорта РФ Павел Колобков во время панельной сессии "Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать?" в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о киберспорте.

- Наше министерство спорта было одним из первых мире, которое признало киберспорт как вид спорта, - сказал Колобков. - Шли долгие споры, обсуждались различные аскеты теперь уже спорта. Но пришли к выводу, что все составляющие части спорта присутствуют. Есть подготовка, игроки, соревнования. Раньше МОК отвергал возможность появления киберспорта в олимпийской программе, но сейчас присматривается. На ближайших азиатских созреваниях киберспорт будет в качестве демонстрационного вида. Это будет первый полноценный шаг к тому, чтобы в будущем через несколько циклов киберспорт стал олимпийским видом спорта. Это особое направление, которое не пересекается с другими видами спорта. Мы признали направления спортивных симуляторов, в число которых входят стратегии. На данный момент киберспорт - полноценный вид спорта. (Игорь НОВИКОВ)