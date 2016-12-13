15:01 | КИБЕРСПОРТ

Павел Бельтюков и Артем Кравец в номинации "Игрок года" от GosuAwards

Анонс финала BlizzCon. Фото twimg.com
Анонс финала BlizzCon. Фото twimg.com
0
0
0

Российский киберспортсмен по дисциплине Hearthstone Павел "Pavel" Бельтюков и его коллега украинец Артем "DrHippi" Кравец попали в список претендентов на премию "GosuAwards" по версии авторитетного портала gosugamers.net. Киберспортсмены из СНГ попали сразу в несколько номинаций: "Лучший игрок года", "Прорыв года", "Лучший западный игрок". Также шанс получить награду "Лучший игрок года" есть у двух немцев Яна "SuperJJ" Янсена и Себастьяна "Xixo" Бернарта, а также корейца Мук "Handsomeguy" Канга.

Напомним, что Бельтюков является действующим чемпионом мира по Hearthstone, а его оппонентом по финалу в текущем году был Кравец. Игроки также лидируют по количеству заработанных призовых. Согласно данным gosugamers.net: "Pavel" и "DrHippi" заработали по 269 и 195 тысяч долларов соответственно. В номинации "Команда года" есть два представителя СНГ-региона. Украинская Natus Vincere и российская Virtus.pro поборются за престижную награду, которая вручается с 2014 года.

 
0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ