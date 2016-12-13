Павел Бельтюков и Артем Кравец в номинации "Игрок года" от GosuAwards

Российский киберспортсмен по дисциплине Hearthstone Павел "Pavel" Бельтюков и его коллега украинец Артем "DrHippi" Кравец попали в список претендентов на премию "GosuAwards" по версии авторитетного портала gosugamers.net. Киберспортсмены из СНГ попали сразу в несколько номинаций: "Лучший игрок года", "Прорыв года", "Лучший западный игрок". Также шанс получить награду "Лучший игрок года" есть у двух немцев Яна "SuperJJ" Янсена и Себастьяна "Xixo" Бернарта, а также корейца Мук "Handsomeguy" Канга.

Напомним, что Бельтюков является действующим чемпионом мира по Hearthstone, а его оппонентом по финалу в текущем году был Кравец. Игроки также лидируют по количеству заработанных призовых. Согласно данным gosugamers.net: "Pavel" и "DrHippi" заработали по 269 и 195 тысяч долларов соответственно. В номинации "Команда года" есть два представителя СНГ-региона. Украинская Natus Vincere и российская Virtus.pro поборются за престижную награду, которая вручается с 2014 года.