11:15 | КИБЕРСПОРТ

Overwatch – лучшая соревновательная игра года

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Overwatch победила сразу в пяти номинациях на 34-й церемонии вручения наград The Golden Joystick Awards, сообщает Games Radar. Шутер от компании Blizzard был представлен в 8 номинациях, но награды выиграл только в пяти. "Золотой джойстик" Overwatch достался в номинациях "Лучшая соревновательная игра", "Лучшая оригинальная игра", "Лучшая многопользовательская игра", "Лучшая игра для ПК" и "Лучший момент в видеоигре" (система Play of the Game). Примечательно, что игрой года была выбрана Dark Souls 3.

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