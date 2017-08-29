Овечкин стал лучшим левым нападающим NHL 18, набрав 92 балла

Разработчик хоккейного симулятора NHL 18 представил список десяти лучших левых нападающих в новой версии игры. Рейтинг возглавил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Российский игрок набрал 92 балла из 100 возможных. На второй строчке расположился Джейми Бенн из "Далласа" (90 баллов). Тройку лидеров замкнул нападающий "Эдмонтона" Тэйлор Холл (87).

Примечательно, что в прошлой версии NHL Александр имел 94 балла. В этом году Овечкин набрал пять звезд по пяти основным показателям из шести: "катание", "контроль шайбы", "удар", "понимание игры", "физика". Лишь навык "обороны" получил оценку 4 звезды.