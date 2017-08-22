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20:39 | КИБЕРСПОРТ

Основатель Natus Vincere покинул холдинг ESforce Алишера Усманова

 
Александр "ZeroGravity" Кохановский.Основатель Na`Vi создаст криптовалюту для продажи игровых предметов

Основатель украинской организации Natus Vincere Александр "ZeroGravity" Кохановский покинул пост коммерческого директора киберспортивного холдинга Esforce, основным инвестором которого является бизнесмен Алишер Усманов. В В холдинг также входят организации Virtus.pro и SK Gaming.

Кохановский останется совладельцем ESforce и продолжит работу над собственными проектами, сообщает cybersport.ru. "ZeroGravity" основал Na`Vi в 2009 году. В начале года он покинул пост CEO организации. Под его руководством были созданы команды по Counter-Strike, World of Tanks и Dota 2. Состав по последней дисциплине победил на первом чемпионате мира.

Я благодарен команде холдинга ESforce за все то, что мы сумели построить за столь короткий срок, - сообщил Кохановский. - На данный момент практически все направления в компании функционируют на полную мощность, и на данном этапе моя вовлеченность не вносит того вклада, который был нужен на начальной стадии развития холдинга.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/zerogravity-pokinul-post-kommercheskogo-direktora-esforce

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