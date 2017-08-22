Основатель Natus Vincere покинул холдинг ESforce

Основатель украинской организации Natus Vincere Александр "ZeroGravity" Кохановский покинул пост коммерческого директора киберспортивного холдинга Esforce, основным инвестором которого является бизнесмен Алишер Усманов. В В холдинг также входят организации Virtus.pro и SK Gaming.

Кохановский останется совладельцем ESforce и продолжит работу над собственными проектами, сообщает cybersport.ru. "ZeroGravity" основал Na`Vi в 2009 году. В начале года он покинул пост CEO организации. Под его руководством были созданы команды по Counter-Strike, World of Tanks и Dota 2. Состав по последней дисциплине победил на первом чемпионате мира.

- Я благодарен команде холдинга ESforce за все то, что мы сумели построить за столь короткий срок, - сообщил Кохановский. - На данный момент практически все направления в компании функционируют на полную мощность, и на данном этапе моя вовлеченность не вносит того вклада, который был нужен на начальной стадии развития холдинга.