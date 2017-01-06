Организаторы WESG сняли ролик о канадской киберспортсменке

На официальном канале World Electronic Sports Games опубликовано видео, посвященное Саше "Scarlett" Хостин. Киберспортсменка представит Канаду на предстоящем турнире в дисциплине StarCraft II. Призовой фонд соревнования, которое пройдет с 12 по 15 января, составит 402 тысяч долларов.

В ролике девушка рассказала о том, что она живет и тренируется в Сеуле. По ее словам, это идеальное место для подготовки в турнирам.

"Я с детства играла в компьютерные игры, но не задумывалась о том, чтобы стать профессиональным геймером, – сказала Хостин. – Но я знала, что такие люди есть. У меня не было цели сделать киберспорт своей работой, но со StarCraft II так вышло.