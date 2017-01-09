Организация M19 вернулась в киберспорт после 11-летнего перерыва

Одна из старейших киберспортивных организаций России M19 возобновила свою деятельность и подписала контракты с игроками самой успешной команды из СНГ по дисциплине League of Legends – Albus Nox Luna. В 2016 ANX дошла до стадии четвертьфинала на чемпионате мира по LoL и победила на региональных соревнованиях в СНГ.

M19 была образована в 1999 году на базе компьютерного клуба в Санкт-Петербурге. На чемпионате мира по компьютерным играм World Cyber Games 2002 ее представители завоевали золотые медали в дисциплине Counter Strike 1.6. Членом M19 также являлся победитель QuakeCon 2002 Алексей "LeXeR" Нестеров. В 2005 году организация прекратила свое существование.

"Заручившись поддержкой нового надежного спонсора, известный киберспортивный бренд начала двухтысячных подписывает самый успешный состав СНГ последних двух лет по League of Legends – Albus NoX Luna. Команда М19 планирует уже на следующей неделе заселиться в новый буткемп, который находится в отреставрированной усадьбе 18 века, занимающей площадь в почти 11 га и наполненной всем необходимым для самой комфортной жизни", – отмечают представители организации на официальном сайте.