"Оренбург" подпишет контракт с киберспортсменом по FIFA

"Оренбург" объявил о намерении заключить контракт с игроком по FIFA 17. Представители футбольного клуба будут следить за выступлениями киберспортсменов, чтобы определить подходящего кандидата.

"Учитывая высокий интерес современного сообщества к киберспорту, мы официально объявляем просмотр киберспортсменов по дисциплине FIFA 17 на игровой приставке PS4", – говорится в заявлении "Оренбурга" на официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

"Наши лучшие скауты будут внимательно следить за ходом турнира для подписания контракта с киберфутболистом, который будет представлять наш клуб на всероссийских и международных турнирах, а также на турнирах, проводимых онлайн", – также написано в заявлении.