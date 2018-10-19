OpTic India сняли с турнира за использование читов одним из игроков

Игрок OpTic India Никиль "forsaken" Кумават воспользовался читами во время матча на турнире eXTREMESLAND ZOWIE Asia CS:GO 2018 (CS:GO). Его команду отстранили от соревнования, а Кумавата отправили домой ближайшим рейсом.

В твиттере ранее опубликовали момент из игры OpTic India против Revolution, в котором "forsaken" подозрительно удерживает прицел на сопернике даже когда тот скрывается за стеной.

В перерыве матч остановили, чтобы специалисты проверили компьютер игрока. Среди загруженных файлов обнаружили запрещенную программу.

OpTic India – проект организации OpTic Gaming для развития киберспортивной сцены в Индии. Команду собрали в июне 2018 года, после чего она выиграла квалификацию на eXTREMESLAND ZOWIE Asia 2018 и ESL Pro League Season 8: Asia.