OpTic Gaming отказалась от инвестора после обвинений в домашнем насилии

Владельцы OpTic Gaming из Infinite Esports & Entertainment отказались от услуг инвестора Стефена Хэйса, сообщает ESPN. По информации источника, решение было принято в связи с обвинением в домашнем насилии. Заявление в полицию подала жена Хэйса, подвергшаяся нападению с его стороны дома после ссоры на концерте. При этом мужчина в числе прочего нанес несколько ударов молотком. Его задержали в конце прошлой недели, но позже выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Напомним, Хэйс инвестирует деньги в киберспорт через компанию Deep Space Ventures. Речь идет о вкладывании средств в Infinite Esports & Entertainment, турнирные площадки Battlefy и PlayVS, VPN-сервис для геймеров Haste, платформу для анализа аккаунтов Mobalytics и другие проекты. Хэйс стал совладельцем OpTic Gaming в ноябре 2017 года.