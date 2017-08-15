Определились все участники чемпионата мира по Overwatch

В американском Бербанке завершился заключительный этап отборов к чемпионату мира по Overwatch. Последние квоты на Overwatch World Cup 2017 были разыграны в группах G и H. Их обладателями стали сборные США и Великобритании, переигравшие в решающих встречах команды Германии и Тайваня соответственно. Оба матча закончились со счетом 3:0. Бразилия, Израиль, Бельгия и Новая Зеландия не смогли пробиться в плей-офф квалификации.

Ранее путевки на LAN-финал мирового первенства заработали Франция, Канада, Китай, Швеция, Австралия и Корея. Последняя является действующим чемпионом мира. Она не пустила серебряного призера – команду России – на LAN-финал. Квалификация прошла в польском Катовице в начале августа.

Заключительный этап чемпионата мира состоится в начале ноября в Анахайме. Призовой фонд Overwatch World Cup 2017 составляет 360 тысяч долларов.