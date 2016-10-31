Определились четвертьфинальные пары WCS Global Finals 2016 по Starcraft 2

По итогам группового этапа WCS Global Finals 2016 по Starcraft 2 определились все участники четвертьфиналов турнира. Стадия плей-офф пройдет 4 декабря на выставке BlizzCon в Анахайме. Там же состоится и LAN-финал чемпионата мира по Hearthstone. Все четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Elazer - ShoWTimE, TY - ByuN, Zest - Stats, Dark -Neeb. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов, из которых 200 достанутся чемпиону соревнований.