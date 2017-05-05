Определены даты финала Кубка России по киберспорту

Федерация киберспорта России анонсировала дату и место проведения LAN-финала Кубка России. Заключительный этап соревнований пройдет с 26 по 28 мая в Yota Arena. Одна из крупнейших киберспортивных площадок откроется 12 мая в Москве, в районе станции метро "Тимирязевская". В рамках Кубка пройдут соревнования по дисциплинам FIFA, Dota 2, League of Legends и Hearthstone.

Общий призовой фонд чемпионата составит 7 миллионов рублей, 3,2 миллиона разыграют в Dota 2. В сольных дисциплинах FIFA и Hearthstone игроки поборются за 650 тысяч рублей. Окончательный список участников LAN-финала определится 14 мая.