"Одноклассники" разыграют 100 тысяч рублей на турнире по Quake Champions

Социальная сеть "Одноклассники" анонсировала открытый турнир по дисциплине Quake Champions. Для участие в чемпионате необходимо иметь аккаунт в "Одноклассниках". Призовой фонд первенства, которое пройдет 21 и 22 января, составит 100 тысяч рублей.

Этот киберспортивный турнир станет вторым, который был организован социальной сетью. На прошлой неделе "ОК" провела чемпионат на карточной игре Hearthstone. Организаторы планируют провести турниры по Dota 2, CS:GO, PUBG.