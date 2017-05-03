Одна из крупнейших киберспортивных арен откроется в Москве 19 мая

На официальном портале Yota Arena появилась информация о дате открытия. Одна из крупнейших киберспортивных площадок в Европе будет доступна для посещения с 19 мая. Общая площадь арены составляет более 5 тысяч квадратных метров. В комплексе будет расположен компьютерный клуб, сцена для проведения соревнований, магазины киберспортивной атрибутики и ресторан.

Yota Arena находится в Москве, в районе станции метро "Тимирязевская". Ее владельцем является киберспортивный холдинг Esforce, в который также входят команды Virtus.pro и Natus Vincere. Напомним, что основным инвестором Esforce является российский бизнесмен Алишер Усманов.