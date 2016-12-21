Новый комикс Overwatch недоступен в России из-за несоответствия законодательству

Новый комикс Overwatch недоступен для игроков на территории России. Причиной послужило несоответствие законодательству страны. Речь идет о принятом в 2013 году законе, который запрещает пропагандировать отрицание традиционных семейных ценностей. По сюжету комикса Трейсер оказалась представителем нетрадиционной сексуальной ориентации: на одной из картинок она целует свою возлюбленную.

"В соответствии с российским законодательством мы не можем поделиться этим комиксом с нашими игроками на территории Российской Федерации", – говорится в заявлении компании Blizzard.