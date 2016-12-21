19:08 21 декабря | КИБЕРСПОРТ

Новый комикс Overwatch недоступен в России из-за несоответствия законодательству

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Новый комикс Overwatch недоступен для игроков на территории России. Причиной послужило несоответствие законодательству страны. Речь идет о принятом в 2013 году законе, который запрещает пропагандировать отрицание традиционных семейных ценностей. По сюжету комикса Трейсер оказалась представителем нетрадиционной сексуальной ориентации: на одной из картинок она целует свою возлюбленную.

"В соответствии с российским законодательством мы не можем поделиться этим комиксом с нашими игроками на территории Российской Федерации", – говорится в заявлении компании Blizzard.

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