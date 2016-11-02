Новичок “Легии” по FIFA прошел медицинское обследование

Польский футбольный клуб “Легия” разместил на сайте legia.com информацию о том, что Михаил “Sroka” Срокош будет представлять команду в дисциплине FIFA. Стоит отметить, что руководители клуба решили проводить медицинское обследование киберспортсменов аналогичное тому, которое проходят профессиональные футболисты перед подписанием контракта.

Михаил является чемпионом страны по FIFA 15. Игрок представит команду на грядущем турнире Legia eSports Cup 2016. Помимо польского клуба, в соревнованиях примут участие представители киберспортивных подразделений “Манчестер Сити”, ”Вольфсбурга”, ”Шальке 04”, ”Аякса”, ”ПСЖ”, ”Валенсии”, ”Монако” и “Спортинга”.