Новая версия Warcraft III выйдет в 2019 году

Компания Blizzard Entertainment представила обновленную версию компьютерной игры Warcraft III, информирует blizzcon.com.

Она представляет собой обновленную версию стратегии в реальном времени Warcraft III: Reign of Chaos (вышедшей в 2002 году) и ее дополнения Warcraft III: The Frozen Throne.

Warcraft III Reforged включает в себя 4 часа обновленного видео, современную озвучку, современную систему подбора соперников в мультиплеере, поддержку высокого разрешения 4k и улучшенную анимацию.

Игра начнет продаваться в 2019 году. Уже сейчас можно оформить предзаказ (цена стандартной версии – 1299 рублей) или отправить заявку на участие в бета-тестировании.