10:01 6 февраля | КИБЕРСПОРТ

Not So Serious победила Na’ Vi и вышла в лидеры "Золотой серии" Worlds of Tanks

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Российская команда Not So Serious нанесла поражение украинской Natus Vincere в матче 10-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks со счетом 5:2. Этот успех позволил коллективу подняться на первое место в турнирной таблице.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

10-й тур

Natus Vincere (Россия) – Not So Serious (Россия) – 2:5

Carpe Diem (Россия) – Brain Storm (Россия) – 5:3

Турнирное положение после 10 туров: Not So Serious (Россия) – 24 очка, Natus Vincere (Россия) – 23, TORNADO ENERGY (Россия) – 22, Unique (Россия) – 15, Carpe Diem (Россия) – 15, Brain Storm (Россия) – 12, Nomen Est Omen (Украина) – 6, IMPACT Gaming (Россия) – 4.

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