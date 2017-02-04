Not So Serious догнала Na’ Vi по очкам в "Золотой серии" World of Tanks

Российская команда Not So Serious взяла верх над IMPACT Gaming в матче 9-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks со счетом 5:1. Эта победа позволила коллективу сравняться по очкам с лидирующей в турнирной таблице Natus Vincere. Однако у последней есть игра в запасе.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

9-й тур

Not So Serious (Россия) – IMPACT Gaming (Россия) – 5:1

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 21 очков (8 матчей), Not So Serious (Россия) – 21 (9), TORNADO ENERGY (Россия) – 16 (8), Unique (Россия) – 12 (8), Carpe Diem (Россия) – 11 (8), Brain Storm (Россия) – 9 (8), Nomen Est Omen (Украина) – 6 (8), IMPACT Gaming (Россия) – 3 (9).